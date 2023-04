Le Bois de Hal se pare de ses plus belles jacinthes

Afin que chacun puisse profiter de la beauté de la nature, il y a certaines règles de base à respecter. « Il ne faut pas marcher sur les jacinthes, car ce sont des fleurs fragiles. Si elles sont écrasées, elles ne repoussent plus pendant plusieurs années. Il faut donc rester sur les sentiers balisés », explique Frans Vanwinghe, guide et steward expérimenté au micro de nos confrères de la RTBF. Le respect de ces consignes, tout comme celle de ne pas cueillir les fleurs, est primordial pour pérenniser ce joli spectacle.

Parfois, certains visiteurs contournent le règlement, et sont rappelés à l’ordre. « Le plus souvent, cela se passe bien. Mais celui qui nierait le rappel à l’ordre s’expose à des sanctions. Nous pouvons appeler le garde forestier ou un policier. Le contrevenant s’expose à un PV et à une amende », poursuit Frans Vanwinghe.