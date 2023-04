Les Engagés du Hainaut ont désigné les présidents et vice-présidents de leur Fédération provinciale en vue des élections de 2024

Les Engagés du Hainaut tiennent à remercier Philippe Charlier « pour l’énergie, le temps et la passion qu’il a mis à contribution de la Fédération Provinciale du Hainaut tout au long de son mandat ».

C’est Mathieu Perin, vice-président de la Fédération pour la circonscription Charleroi-Thuin, qui devient le nouveau Président provincial.Il sera épaulé par trois vice-présidents : Lionel Pistone, de la Circonscription électorale de Mons, Nicolas Dumont, de Tournai-Ath-Mouscron et François Desquesnes (ad intérim de Loris Resinelli), de Soignies-La Louvière.

L’ensemble des mandataires communaux, provinciaux, régionaux et fédéraux ont rappelé leurs ambitions principales en vue des élections de 2014 : le redéploiement économique des grandes villes et bassins industriels, la défense de la ruralité, de la culture et de l’enseignement.