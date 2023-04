«Les orages de la vie» sont de retour sur RTL tvi: voici qui va se confier à Christophe Dechavanne

Lire aussi Christophe Dechavanne s’en prend à ses détracteurs: «J’ai envie de leur péter le nez»

Ensuite, Christophe Dechavanne ira à la rencontre de Chimène Badi. Durant ses jeunes années, l’artiste d’origine algérienne a souvent été victime de stigmatisation et de harcèlement. En dépit de la souffrance qu’elle a endurée, elle a réussi à se faire un nom et à chanter avec les plus grands dont Charles Aznavour et Johnny Hallyday. Chimène Badi vient de sortir un album hommage à Edith Piaf. Avec Christophe Dechavanne, elle retournera sur ses lieux de vie et se confiera à cœur ouvert.