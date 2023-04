Meurtre de la baronne Ullens à Lasne: des funérailles à huis clos, à l’abri des regards (vidéos et photos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Neuf jours après l’assassinat de la baronne Ullens de Schooten, l’heure était aux funérailles ce vendredi matin dans le petit village d’Ohain. La cérémonie se déroulait à l’église Saint-Etienne. Et le dispositif policier était important dans un large périmètre autour de l’église.

À l’entrée de la rue de l’Église, deux policiers filtraient les allées et venues des voitures. Sans laissez-passer, il était impossible d’accéder en voiture à la ruelle en pavés. Les gens qui passaient par-là par hasard se demandaient ce qu’il se passait.

Pour ceux qui arrivaient à pied devant l’imposante église qui surplombe les champs lasnois, il était impossible d’aller plus loin sans carton d’invitation. Des policiers et vigiles, oreillette scotchée, s’assuraient que tout se déroule correctement et procédaient au contrôle des invitations.

