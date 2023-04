Le cadeau de Pâques du commandant de la marine à ses 10.000 soldats tourne mal: «C’est ennuyeux que certaines personnes aient pensé qu’elles pouvaient les manger» (photo)

Les seules indications étaient : « Cadeau de Pâques du patron ». Chaque employé a reçu le cadeau chez lui. Et c’est en voulant mordre dedans qu’ils se sont tous aperçus que ce n’était pas mangeable, puisqu’ils croquaient en fait dans des bulbes de fleurs !

Plusieurs ont raconté sur les réseaux sociaux qu’ils s’étaient fait avoir et que des membres de leur famille étaient aussi tombés dans le piège. Heleen de Boer a expliqué que son fils en avait « fourré un dans sa bouche » et qu’il l’avait vite regretté. D’autres n’avaient vraiment aucune idée de ce dont il s’agissait, comme Edith van der Kuijl. « Nous pensions pouvoir en manger, mais non. Qu’est-ce que c’est ? Quelqu’un a une idée ? », a-t-elle demandé à ses abonnés. « Ce sont des billes », « des boules effervescentes pour le bain », ont répondu des internautes. Mais pas du tout. Puisqu’il s’agissait de bulbes de fleurs !