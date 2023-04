Harcelée toute son adolescence, Izzy, 22 ans, a payé plus de 180.000 euros pour ne plus ressembler à «un écureuil»: «Je ne comprenais pas pourquoi les garçons ne voulaient pas sortir avec moi»

Izzy Sehon, une jeune Américaine de 22 ans, a été victime de harcèlement tout au long de son adolescence à cause de sa mâchoire « anormale ». La jeune femme explique qu’elle a longtemps été moquée car elle ressemblait à un écureuil.

Après que sa mère a remarqué que la mâchoire de sa fille alors âgée de deux ans avait l’air « différente », elle a rendu visite à de nombreux orthodontistes pour voir ce qu’il était possible de faire. Dès ses huit ans, Izzy a commencé à souffrir de douleurs à la mâchoire et aux articulations. Elle explique avoir porté un appareil dentaire « environ six fois » dans sa vie dans les colonnes du Mirror.