Natasha est scandalisée: son vol EasyJet annulé, elle doit payer plus de 1.000 euros pour rentrer chez elle et la compagnie aérienne refuse de la dédommager, «mes enfants ont commencé à pleurer»

Alors qu’elle devait prendre son vol retour après un voyage à Berlin, Natasha a appris par EasyJet qu’il avait été annulé. Elle a donc dû payer de sa poche une nuit d’hôtel supplémentaire et un autre vol, déboursant en tout la somme de 1.139 euros, pour elle et sa famille.

C’est quand elle s’est retrouvée à l’aéroport avec ses trois enfants que Natasha a appris que le vol était annulé. On lui a alors annoncé qu’il n’y aurait pas de vol direct pour Bristol avant quatre jours. La mère de famille a décidé de réserver un vol indirect qui décollait le lendemain. Elle a également dû payer une nuit d’hôtel pour elle et ses trois enfants, ce qui lui a coûté plus de 1.000 euros au total.

La mère de famille explique que d’autres personnes, dans le même cas qu’elle, ont également trouvé d’autres moyens pour rentrer chez elles. « Je suis allée au bureau d’EasyJet et on m’a dit que notre vol était annulé. Cela n’était pas affiché à l’écran ou quoi que ce soit. J’ai dit : ‘Eh bien, qu’est-ce que je fais ?’. Et EasyJet a dit qu’il suffisait de réserver un nouveau vol et qu’ils rembourseraient », a-t-il expliqué dans les colonnes de DevonLive.

« Mes enfants ont commencé à pleurer »

« J’ai regardé en ligne pour voir quand était le prochain vol et ce n’était que jeudi et on était dimanche. Mes enfants ont commencé à pleurer en disant ‘maman, on ne peut pas rester aussi longtemps, qu’est-ce qu’on va faire ? », témoigne encore Natasha. La mère de famille a donc finalement voyagé avec AirFrance, à destination de Birmingham, avec une escale à Paris. Mais alors qu’elle discutait avec un compagnon de voyage peu de temps après, elle a appris que son vol initial n’avait finalement pas été annulé et qu’il était sur le point de partir.

« Nous avons traîné à l’aéroport pendant des lustres et ce type est venu et a dit ‘vous étiez sur notre vol, n’est-ce pas ? J’ai téléphoné à EasyJet à Bristol, le vol n’était pas annulé », explique encore Natasha. Elle s’est empressée de se rendre dans l’avion et elle a finalement pris le vol EasyJet avec ses trois enfants.