La tante d’Eli remarque quelque chose d’anormal au niveau de l’œil du petit garçon de trois ans: quelques semaines plus tard, la terrible nouvelle tombe, «nous espérions que cela ne soit pas grave, puis on apprend qu’il est en phase terminale»

La famille d’Eli, un petit Britannique de trois ans, ne s’attendait pas à apprendre une telle nouvelle quand la tante et tutrice légale du petit garçon, Lucy Sapple, a remarqué quelque chose d’anormal au niveau de son œil.

Lucy a remarqué que l’œil de son neveu avait commencé à se tourner légèrement vers l’intérieur. Elle a immédiatement emmené Eli faire des tests. Lundi dernier, la famille a été effondrée en apprenant qu’Eli souffrait d’une tumeur au cerveau inopérable et qu’il ne lui reste plus qu’un an à vivre.