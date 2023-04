8 tués sur les routes boraines en 2023 mais aucun en 2022: «Ces accidents sont dus à des attitudes inconscientes et inacceptables»

Vous êtes beaucoup à expliquer vous sentir de moins en moins en sécurité. Mais qu’en est-il réellement ? Ce sentiment d’insécurité est-il confirmé par les données de la criminalité ? Pas du tout, selon les chiffres divulgués par la police boraine ce vendredi. La zone a détaillé ses statistiques pour l’année 2022 et « elles sont positives pour la zone », réagit le chef de corps Jean-Marc Delrot.

Concrètement, 2.298 faits ont été comptabilisés en 2022, contre 2.378 en 2021 et 2.488 en 2020, des années pourtant marquées par la crise Covid. Vincent Dascotte, criminologue à la police boraine, cite plusieurs exemples : diminution de 28 % des vols dans les commerces, baisse de 21 % des vols dans les habitations, – 31 % des vols à l’arraché… « On constate une vraie diminution des phénomènes liés à l’agressivité et à la violence », résume Vincent Dascotte.