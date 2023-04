Cette vidéo montre l'éruption du volcan Sinabung en février 2018 et non du volcan Merapi en mars 2023

Une vidéo partagée plusieurs fois le 12 mars 2023 sur Facebook ( 1 , 2 ), Twitter ( 1 , 2 , 3 ) et le 13 mars 2023 sur TikTok ( 1 ), montre un volcan crachant une épaisse fumée blanche et grise.

Une recherche d’image inversée des séquences clés de la vidéo grâce à l’outil InVID-WeVerify permet de trouver cet article (archive) du 19 février 2018, qui renvoie à cette vidéo sur YouTube (archive), également publiée le 19 février 2018.

La vidéo est plus longue et de meilleure qualité que la vidéo publiée les 12 et 13 mars 2023 sur Facebook (1, 2), Twitter (1, 2, 3) et TikTok (1).

Néanmoins, en la visionnant, on comprend qu’il s’agit de la même vidéo :

Comparaison des captures d'écran faites le 7 avril 2023 de la vidéo authentique publiée le 19 février 2018 (à gauche) et de l'une des vidéos publiées le 12 mars 2023 (à droite) ( AFP)

"Le mont Sinabung à Karo Regency, au nord de Sumatra, est de nouveau entré en éruption lundi (19/2) matin. Le volcan est entré en éruption à 08h35 WIB [heure locale, NDLR]. À la suite de l'éruption, des cendres volcaniques ont jailli jusqu'à une hauteur de 5 kilomètres", peut-on lire sur la page web (archive) où est partagée la vidéo.

En cherchant "#Sinabung" sur Twitter et en limitant la recherche aux vidéos du mois de février 2018, on tombe sur plusieurs publications partageant la même vidéo de l’éruption du volcan le 19 février 2018 (1, 2, 3)

Une vidéo publiée en 2018 par le porte-parole de l'Agence nationale indonésienne de gestion des catastrophes

Cette séquence en particulier a été publiée le 19 février 2018 sur le compte Twitter officiel de Sutopo Purwo Nugroho. Décédé le 7 juillet 2019, il était le porte-parole de l'Agence nationale indonésienne de gestion des catastrophes à la date de la publication de la vidéo.

Dahsyatnya letusan Gunung Sinabung. Tinggi kolom hingga 5 km disertai luncuran awan panas hingga 4,9 km. Suara bergemuruh. Baru kali ini letusan disertai suara gemuruh sejak 2014-2018. Tidak ada korban jiwa. Semua penduduk di zona merah sudah lama diungsikan. #volcano#Sinabungpic.twitter.com/P2RRfMcm08 — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) February 19, 2018

"La grande éruption du mont Sinabung. La hauteur de la colonne peut atteindre 5 km accompagnée de nuages chauds jusqu'à 4,9 km. Des grondements sonores. C'est la première fois qu'une éruption s'accompagne d'un rugissement depuis 2014-2018. Il n'y a pas eu de victime. Tous les habitants de la zone rouge ont depuis longtemps été évacués", explique-t-il dans son tweet publié le 19 février 2018.

Le même jour, l’AFP a couvert (archive) l’éruption du Mont Sinabung en Indonésie. "Une épaisse colonne de fumée atteignant près de 5.000 mètres de haut et recouvrant des villages de cendres", indiquait alors les journalistes de l’AFP.

Le volcan s'était réveillé en 2010 après 400 ans de sommeil. Après une période de calme, une nouvelle éruption s'est produite en 2013 et il est très actif depuis. Seize personnes avaient péri en 2014 et sept en 2016.

En décembre 2018, plus de 400 personnes avaient été tuées lorsqu'un tsunami provoqué par une éruption volcanique avait déferlé soudainement sur les côtes méridionales de Sumatra et l'extrémité occidentale de Java.