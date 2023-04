1.657 journalistes ont été tués ces 20 dernières années, selon Reporters sans frontières

Au cours des 20 dernières années, l’Irak a été le pays le plus dangereux pour les membres de la presse avec 300 morts dénombrés. Au deuxième rang des nations les plus dangereuses, on retrouve la Syrie où 280 professionnels de l’information y ont perdu la vie. L’Afghanistan, le Yémen, les territoires palestiniens et la Somalie complètent la liste de RSF.

Toutefois, selon l’organisation, davantage de journalistes ont été assassinés dans des zones en paix que lors de reportages de guerre. Les enquêtes sur le crime organisé ou la corruption se sont révélés particulièrement risqués, par exemple au Mexique, au Brésil et en Colombie.