Un vendeur présumé de drogues avec 15.000€ arrêté par la zone de police Bruxelles Nord

Alors qu’il fuyait, le suspect a trébuché, est tombé et a lâché l’argent qu’il avait en main. Les policiers ont alors procédé à son arrestation pour vente de stupéfiants. Lors de la fouille du suspect, 15.673€ en petites coupures, 58.5 g de cannabis, 11 boulettes de cocaïne et 23 pilules de XTC ont été saisis sur l’individu.

Ce 3 avril vers 21 h, une patrouille de la zone de police Bruxelles Nord veut procéder au contrôle d’un individu dans le Quartier Nord. Le particulier a tenté d’échapper au contrôle et s’est donc mis à courir.

Les policiers de la zone de police Bruxelles Nord restent actifs dans le Quartier Nord. C’est grâce à leur présence quotidienne sur le territoire que le vendeur présumé de stupéfiants a pu être arrêté. En plus de cette arrestation, des contrôles et des opérations sont effectués régulièrement dans le Quartier Nord. Ceux-ci s’inscrivent dans le cadre de la sécurisation et de la lutte contre la vente de stupéfiants dans ce quartier par la zone de police Bruxelles Nord.