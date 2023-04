Il sent un goût étrange en buvant son thé et soupçonne sa femme de l’empoisonner: c’est le choc quand il regarde les images de vidéosurveillance de la cuisine… (photo)

Emily, dermatologue, a été arrêtée le 18 août dernier. Selon les informations du Mirror, son mari l’aurait surprise en train de verser une substance dans sa boisson à au moins trois reprises. Il a récolté des échantillons de thé et les a envoyés aux autorités, qui ont confirmé qu’il comportait du nettoyant pour canalisations.

« Nos maisons devraient être l’endroit où l’on se sent le plus en sécurité. Ici, ce n’est que douleur et souffrance », témoigne l’Américain.