Ghislain Emonts, de Mettet, retenu depuis plus d’un an à l’Île Maurice pour détention de Xanax, espère que sa récente condamnation en Belgique lui permettra de quitter le pays: «La prison à côté de ce que je vis, ce sera des vacances»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La situation de Ghislain Emonts, auquel les autorités mauriciennes ont confisqué le passeport, paraît toujours aussi inextricable. Le Namurois se bat depuis un an et demi pour quitter ce pays d’Afrique où il avait débarqué pour bancariser ses bitcoins, opération qu’il n’arrivait plus à mener en Europe.

de videos

Son intention, dit-il, était d’honorer ses engagements auprès de ses clients. Perdant patience, ceux-ci ont intenté une action en justice. Et mercredi, le tribunal correctionnel de Namur a condamné le citoyen de Mettet à 3 ans de prison ferme pour escroquerie !