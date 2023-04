Un terrain mis à disposition par la commune de Profondeville pour favoriser l’habitat léger

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La commune de Profondeville reçoit de plus en plus de demandes pour installer des habitats légers. Certaines aboutissent avec l’obtention d’un permis d’urbanisme, d’autres ne peuvent pas être autorisées puisqu’elles sortent des balises réglementaires en matière d’urbanisme (implantation en zone agricole ou forestière, etc.)