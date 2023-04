On se dirige vers une P2C Hainaut plus relevée que jamais en 2023-24

Lire aussi P2C Hainaut | Vers un véritable exode des joueurs à Roselies suite au départ annoncé de Nabyl Baiz

De nombreux verdicts doivent encore tomber ces prochaines semaines et on ignore donc quelle sera la composition exacte de la série mais, si les tendances actuelles se confirment, la prochaine saison de P2C risque bien d’être plus passionnante et relevée que jamais.

de videos

Lire aussi Un départ de Mont-sur-Marchienne Collège en P2C Hainaut, un match d’alignement pour Goutroux B en P4F et trois rencontres de foot féminin : voici les dernières infos foot dans la région de Charleroi

Outre les habitués du haut de tableau que sont Gerpinnes (si les Verts échouent dans la course à la montée) et Jumet notamment, trois formations risquent ainsi de venir bousculer l’ordre établi : Montignies - bien parti pour chuter en P2 et dont la nouvelle direction ambitionne, à terme, la montée en… N1 - mais aussi Frasnes et Erpion, deux clubs qui sont en train de bâtir, en coulisses, des noyaux qui présenteront tous les atouts pour jouer les premiers rôles.