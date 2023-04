David Mbombo, le professeur du Cardinal Mercier, à Braine-l’Alleud, menacé d’expulsion peut rester en Belgique!

Il y a quelques semaines, on vous parlait dans nos pages de David M’Bombo, professeur de religion au Collège Cardinal Mercier (CCM) à Braine-l’Alleud et de sa triste histoire. En effet, jugé en situation irrégulière, David Mbombo ne pouvait plus travailler et ce, malgré son diplôme et sa présence sur le territoire belge depuis plus de neuf ans. Une série d’erreurs administratives avait contraint le CCM à renvoyer, la mort dans l’âme, son enseignant.

Mais aujourd’hui, David Mbombo a publié une bonne nouvelle sur sa page Facebook, laquelle a tout de suite été relayée par le CCM. « Nous avons gagné ! », écrit le professeur de religion, « Merci à tous ». Cette nouvelle offre de nouvelles perspectives d’avenir à cet enseignant, qui craignait de tout perdre, lui qui est en Belgique depuis plus de neuf ans !