«Je me dis que ça va être compliqué», «Michel est dépassé, ça me fait peur»: Nathalie revient sur le dernier épisode de «Mariés au premier regard»

Michel répondait-il à vos critères ?

De prime abord, non. Il est plus vieux que la fourchette d’âge que j’avais donnée, c’est-à-dire plus cinq, moins cinq ans maximum (Nathalie a 47 ans, Michel 55). Il me laisse beaucoup de directives. Je pense que c’est pour me faire plaisir, mais ce n’est pas que je cherche. Je veux un homme qui montre qu’il est là.

Avant de dire oui à Michel, on vous voit chercher un regard du côté de vos proches… qui ne vous en donnent pas.

Et c’était très bien ainsi, c’était ma volonté. Je leur avais dit que je ne voulais rien savoir, que c’était mon opinion. Quand je fais quelque chose, je le fais pour moi. Je ne sais pas pourquoi je les regarde… est-ce que c’est un réflexe ? Est-ce que j’ai besoin d’un soutien ? Je ne sais pas.

Lors de la soirée de mariage, Michel est assez envahissant…

Oui. Lors de la rencontre avec les experts, Michel dit qu’il veut se marier. Je pense qu’il veut réaliser le rêve de sa vie, il est complètement dépassé. Moi, ça me fait un peu peur, je trouve ça très rapide.

À la fin de l’épisode, on voit votre fille Allison vous réconforter, vous pousser à apprendre à connaître Michel.

Oui, forcément, c’est elle qui m’a inscrite donc elle trouverait dommage qu’on ne puisse pas se donner une chance, je comprends sa démarche. Elle avait vraiment envie d’y croire, parce qu’elle a envie de me voir heureuse.

Ce voyage de noces, vous l’appréhendez ?

Non. Ce que j’espère, c’est que je vais découvrir qui est Michel. Les débuts sont compliqués parce qu’à ce moment-là, je ne trouve pas en Michel l’homme que je cherche. Un exemple parmi tant d’autres… pour le choix des chansons lors de la soirée, je découvre qu’on passe mes trois chansons, et je lui dis : « Et tes chansons ? » Il me répond : « Je t’ai laissé choisir, je n’en ai pas sélectionné. » Je voulais quelqu’un qui s’impose, avec du caractère. Je me dis que ça va être compliqué.

À ce stade de l’aventure, vous ne vous demandez pas si les experts se sont trompés ?

C’est encore un peu tôt pour me le dire totalement, mais je commence à me poser des questions.

Vous avez quand même plus de 80 % de compatibilité. Quels sont vos points communs ?

Oui, on est deux énormes travailleurs. Visiblement, on aime bien la musique, les concerts, les grands espaces verts. Lui avec son VTT, moi à pied dans la nature, je n’aime pas spécialement faire du vélo. Au-delà de ça, je ne trouve pas de compatibilité.

Comment avez-vous vécu la diffusion des premiers épisodes ?

Avec beaucoup d’émotion parce que je revis le moment comme si c’était le moment présent. L’émotion est identique. Quand je vois que ma fille est émue, je la regarde, je suis moi aussi émue parce que ce sont des moments intenses que nous avons passés.