5.332€ de taxes impayées récupérés lors d’un contrôle de police en région verviétoise

Quatre policiers et huit contrôleurs du SPW étaient mobilisés dans le cadre de cette journée.

Ce 6 avril, la zone de police Vesdre organisait, en partenariat avec la brigade de contrôle du SPW Fiscalité, une journée de contrôles. Celle-ci avait pour principaux objectifs le recouvrement des dettes liées au non-paiement des taxes mais également l’aspect sécurité routière et, plus particulièrement, le contrôle du port de la ceinture de sécurité.

« Plus d’une cinquantaine de véhicules et une septantaine de personnes ont ainsi été contrôlés et 33 taxes impayées pour un montant total de 9043,78 € dont 5332,04 € ont été récupérés », indique la police de la zone Vesdre dans un communiqué.