Mainvault: retrouvé en pièces détachées, le géant «Eul Tacheu» va connaître une deuxième vie

Retrouvé en 2018 en pièces détachées, ils ont décidé de retrousser leurs manches pour donner une seconde vie au géant de Mainvault « El Tacheu ». C’est le jeune président du comité de jeunes de Mainvault, Lucas Choupaud qui raconte la renaissance du géant. « El Tacheu » a été créé en 1994 et pour moi, il était le grand-père de ma grand-mère. C’est éparpillé que nous l’avons retrouvé. C’est ainsi que des amis et moi-même avons décidé de le rénover. Au début, nous n'avions pas les finances nécessaires pour effectuer la restauration mais au fil du temps, nous avons organisé plusieurs festivités pour récolter l’argent pour renouveler le géant. Et Aujourd’hui, on peut dire le géant est terminé, il a une nouvelle structure , des nouveaux habits ». Malgré un baptême en grande pompe en 2018 et une ducasse normale en 2019, le covid a tout stoppé. Cette année, la ducasse de Mainvault revient en mode normal, c’est-à-dire une ducasse de trois jours.

« Nous avons innové dans notre programme, nous avons essayé de faire plaisir à tout le monde. Le vendredi sera une soirée dédiée aux adolescents, le samedi il y aura une chasse aux œufs pour les plus petits et évidemment, le concert de la fanfare de Mainvault. Le clou de ce week-end sera notre brocante ou plus 250 exposants seront présents ainsi que notre exposition de voitures ancêtres avec notre cortège qui viendra clôturer ce week-end ». Il y a encore des jeunes motivés pour redynamiser le village, même si quelques fois, ils doivent faire face à la réticence des plus anciens. Mais ces jeunes villageois arrivent à ménager la chèvre et le chou. Rendez-vous les 14,15 et 16 avril sur la place de Mainvault.