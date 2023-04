«Chupa»: un conte pour enfants plein de charme à découvrir sur Netflix

Une des légendes les plus effrayantes d’Amérique latine devient un formidable film familial, à découvrir dès aujourd’hui sur Netflix.

Dans les années 90 naissait à Porto Rico la légende du chupacabra (littéralement « suceur de chèvres »), une bête assoiffée de sang peu recommandable… Mais c’est tout sauf un film d’horreur que le « Chupa » de Netflix propose. Ici, la bébête est encore un bébé, impossible de ne pas craquer ! Jonas Cuarón, le réalisateur du film, a conçu « Chupa » pour les enfants, un long métrage fantastique plein de charme et de mystère, qui n’est pas sans rappeler un certain « E.T. l’extraterrestre », avec lequel le réalisateur a grandi ; c’est d’ailleurs chez Spielberg qu’il a puisé son inspiration.

« Chupa », c’est l’histoire du petit Alex, 13 ans, qui se rend à Mexico pour rencontrer sa famille éloignée pour la première fois. Il y trouvera son grand-père, interprété par Demián Bichir (Bob dans « Les huit salopards », de Tarantino), mais également un ami très particulier, une drôle de petite créature ailée… Alex et ses amis feront alors tout pour que celle-ci ne tombe pas entre les mains des autorités. Et c’est cette même bande d’amis que vos propres enfants soutiendront coûte que coûte pour le salut de Chupa.