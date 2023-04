Sans date pour le début des travaux du Musée Fin-de-siècle, à Bruxelles, sa fermeture est reportée

Le but serait de le transformer en réserve, afin d’y entreposer une partie des toiles des 15e, 16e, 17e et 18e siècles actuellement exposées dans des salles du musée Old Masters qui ont besoin d’être restaurées. Les œuvres du Musée Fin-de-siècle seraient quant à elles décrochées, en attendant de pouvoir être exposées à nouveau à la fin des travaux. Elles resteront toutefois visibles pour les visiteurs dans d’autres espaces des Beaux-Arts, ainsi que par le biais de projets «extra-muros».

Revalorisation

Le chantier, entamé il a déjà plusieurs années, vise à revaloriser le patrimoine fédéral. Il se déroule en plusieurs phases, et concerne notamment la restauration des toitures, l’isolation des bâtiments et le réaménagement de différentes salles. Ses étapes se succèdent de façon à pouvoir continuer à accueillir le public, dans un environnement remanié pour l’occasion. Pour chaque étape, les lieux concernés sont vidés et les œuvres sont réinstallées dans d’autres espaces tantôt connus et tantôt réaffectés à de nouvelles fonctions.