Bruxelles sonne plus local que Paris ou le sud de la France pour Florent Ladeyn

Son nouvel établissement, Klok, situé sur la place Rouppe, a ouvert ses portes ce vendredi pour une formule petit-déjeuner et lunch. On y retrouve le chef, heureux de voir l’enthousiasme suscité par son arrivée. «Bruxelles, c’est un joli bordel», avance-t-il. «Peut-être dis-je ça parce que j’y suis fréquemment venu avec mon camion de livraison ces derniers temps.»

Si le printemps est favorable à une ouverture dans l’horeca, l’avenue de Stalingrad qui donne sur la place Rouppe accueille depuis plusieurs années un énorme chantier, lié à la mise en œuvre du métro devant relier la place Albert à la gare du Nord. Chantier parti pour durer et qui a probablement sonné le glas de quelques commerces environnants. Le restaurant qui précédait Klok n’a en tout cas pas eu la vie facile. Ouverte quelques mois avant l’émergence du coronavirus, la pizzeria haut de gamme Pasta Madre n’a pas survécu à l’enchaînement des crises sanitaire et énergétique.

Le Français ne compte pas entreprendre de modification majeure et est enchanté de la qualité du matériel laissé sur place. Le concept de l’endroit est de proposer une cuisine à toute heure, Klok faisant donc référence également à l’horloge. À terme, les lieux seront ouverts du matin jusqu’à minuit, proposant petit-déjeuner et lunch à la carte, alors que le repas du soir offrira un menu unique ("à l’aveugle").

100 % local

Florent Ladeyn reproduira à Bruxelles le modèle auquel «il ne dérogera jamais": le 100% local. «Ce modèle fonctionne économiquement parlant. C’est fort pour mes producteurs, pour tout un territoire. On opère sans intermédiaire. Le produit passe des mains du producteur aux nôtres, et l’argent, de nos mains à leurs poches. Un truc un peu plus sain, même si on n’a rien inventé», commente-t-il.

Bruxelles, distante de 130 kilomètres de Boeschepe, revêt à ses yeux une dimension nettement plus locale que le sud de l’Hexagone, ce qui lui permettra de travailler avec ses «producteurs historiques qui sont aussi des potes d’enfance» et d’en ajouter d’autres, à commencer par des brasseurs bruxellois comme de la Senne, Cantillon, La Source ou L’Ermitage.

Touche-à-tout, Florent Ladeyn mettra aussi à la carte ses propres bières élaborées dans son atelier de production à Boeschepe. «J’ai la bougeotte. J’aime faire plein de choses et je suis très curieux. Et quand tu n’es pas spécialiste dans un truc, tu oses un peu plus.» De fait, l’homme a déjà signé des bières au foin, à la betterave, à la branche de cassis...

Dix travailleurs à Bruxelles

Outre Bruxelles, le printemps 2023 s’annonce chargé pour le jeune chef qui ouvre d’autres établissements à Lille et dans sa périphérie, ainsi qu’à Béthune. C’est donc presque une galaxie qui se constitue. «Je ne veux pas avoir 40 restos», assure-t-il. «Je ne veux pas être le plus gros restaurateur du coin, mais je crois en ce terroir. Nous compterons prochainement une centaine de travailleurs, dont dix à Bruxelles», concédant que cette PME prend presque les allures d’un groupe. «Un petit groupe, mais il ne faut pas avoir peur du mot, ni de ’business’, si cela est bien fait.»

Passée l’effervescence de ces inaugurations en série, le Nordiste savourera la liberté retrouvée de jouer sur différents formats de restauration, de la street food au gastronomique en passant par... Bruxelles.