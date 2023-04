La navette fluviale est de retour pour une nouvelle saison à Liège

Les cinq haltes restent inchangées par rapport à la saison 2022 : les bateaux s’arrêteront à Fragnée (légèrement en aval du pont de Fragnée), aux Guillemins (en aval de la passerelle), au pôle fluvial (face à l’Aquarium-Museum) et au centre-ville (en aval du pont Maghin).

Pour des raisons techniques, le bateau « Atlas V » s’élancera seul sur le bief de la Meuse liégeoise au cours de cette saison 2023. Le parcours a été adapté afin de maintenir une mobilité optimale pour les usagers.

Concrètement, l’Atlas V opérera une boucle à hauteur de l’arrêt Cœur Historique et non plus Coronmeuse.