Paul Cattermole, du groupe S Club 7, retrouvé mort à seulement 46 ans

La cause précise de son décès n’est pas encore connue.

Selon « The Sun », le chanteur anglais Paul Cattermole a été retrouvé mort chez lui, à l’âge de 46 ans. Un décès confirmé sur la page Instagram de son groupe S Club 7.

« Nous sommes vraiment dévastés par le décès de notre frère Paul. Il n'y a pas de mots pour décrire la profonde tristesse et la perte que nous ressentons. Nous avons eu tellement de chance de l'avoir eu dans nos vies et sommes reconnaissants pour les souvenirs incroyables que nous avons. Il manquera tellement à chacun de nous. Nous vous demandons de respecter la vie privée de sa famille et du groupe en ce moment », peut-on lire.