Noces d’or à Jurbise: une soirée dansante a changé la vie de Lydie et Salvatore

Lydie est originaire d’Opbrakel tandis que Salvatore est né en Sicile et est arrivé en Belgique en 1969 avec sa maman et ses deux sœurs. Leur maman avait trouvé un emploi à Bruxelles mais c’est à Pâturages qu’ils se sont installés.

De l’amour de nos deux tourtereaux sont nés deux fils, Giacinto et Renzo. Malheureusement, ils ont été emportés par la maladie, la myopathie. Avant leur disparition, Lydie et Salvatore ont tout fait pour que leur vie soit la plus douce possible. Une chose est sûre, ces deux enfants ont vraiment soudé ce couple en or pour qui pas un seul jour ne passe sans qu’ils ne pensent à tous ces magnifiques moments passés avec leurs fils chéris.