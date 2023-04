Qui de Charleroi ou d’Anderlecht se qualifiera pour les PO2? Bruges arrivera-t-il à accrocher les PO1? Quelles équipes peuvent encore se sauver en D1A? Voici tous les scénarios possibles pour ces trois dernières journées de championnat

Si la qualification pour les Playoffs 1 est déjà actée pour Genk (71 points), l’Union (68 points) et l’Antwerp (63 points), la quatrième place devrait se jouer entre Gand (54 points) et le Club de Bruges (52 points). Dans ce duel à distance, c’est bien évidemment les Buffalos qui ont la main. Avec deux points de plus, deux victoires supplémentaires (ce qui est le premier critère pour départager deux équipes) et une meilleure différence de buts (+27 pour Gand, +16 pour Bruges), les hommes de Vanhaezebrouck ont leur destin entre leurs mains. Ils peuvent même se permettre de partager l’enjeu lors de l’une de leurs trois dernières rencontres (contre l’Union, à Malines et face à Ostende), et seraient toujours devant les Brugeois. Pour ces derniers, l’objectif des trois prochains matches (contre Seraing, à Westerlo et contre Eupen) est donc simple : tout gagner, inscrire un maximum de buts et prier pour que les Gantois perdent des plumes…

La 32e journée du championnat de Belgique de football, qui se tient ce week-end, propose deux chocs dans la course pour le titre et les playoffs, à savoir La Gantoise-Union Saint-Gilloise et Standard-Genk. La journée pourrait également valider les relégations de Seraing et de Zulte Waregem. Un week-end qui sera donc extrêmement important pour la fin de saison, au même titre que les deux suivants. Alors, qui peut encore espérer se sauver ? Qui peut accrocher les PO2 ? Qui peut toujours rêver des PO1 ? On vous fait le point.

Notons tout de même que, mathématiquement, le Standard (49 points) et Westerlo (48 points) peuvent toujours rêver d’une qualification pour les Playoffs 1. Il leur faudrait toutefois au moins deux défaites de La Gantoise et une défaite des Brugeois, en plus de marquer suffisamment de buts pour que leur goal average (+10 pour le Standard, +8 pour Westerlo) repasse au-dessus de celui de Bruges. Autant dire qu’il y a extrêmement peu de chances de voir l’une de ces deux équipes en Playoffs 1.

1. Genk, 71 points

2. Union, 68 points

3. Antwerp, 63 points

4. Gand, 54 points (16 victoires, différence de +27)

5. Bruges, 52 points (14 victoires, différence de +16)

6. Standard, 49 points (14 victoires, différence de +10)

7. Westerlo, 48 points (14 victoires, différence de +8)

Playoffs 2 : trois équipes pour une seule place

Juste en dessous dans ce classement, on retrouve trois équipes engagées dans une lutte particulièrement serrée pour accrocher une place en Playoffs 2. Pour l’instant, un club tient la corde : le Sporting d’Anderlecht. Les Mauves comptabilisent 45 points, soit une petite unité de plus que ses deux concurrents directs : le Sporting Charleroi et le Cercle de Bruges. Les hommes de Riemer ont également un plus grand nombre de victoires que les Brugeois (13 pour Anderlecht, 13 pour Charleroi et 11 pour le Cercle), ainsi qu’une meilleure différence de buts que ses deux poursuivants (+7 pour Anderlecht, -1 pour Charleroi et +2 pour le Cercle). Il faut toutefois prendre en compte une donnée qui pourrait tout chambouler dans cette équation : le résultat de Charleroi-Malines, qui pourrait être rejoué. Et qui, en cas de victoire des Zèbres ou de partage, bousculerait tout ce classement.

Notons également que les calendriers de ces trois équipes sont, forcément, bien différents. Et bien plus compliqués pour les Carolos… Ce dimanche, Anderlecht reçoit Westerlo, avant d’aller à Genk et de recevoir Malines. Charleroi, de son côté, reçoit Zulte Waregem, avant d’avoir affaire à deux gros morceaux : le Standard, tout d’abord, à Sclessin, et Genk, au Mambourg. Le Cercle de Bruges, quant à lui, se rend à l’Antwerp, avant de recevoir Saint-Trond puis de terminer la phase classique à Zulte.

Derrière ce trio, figurent deux équipes en embuscade : OHL (39 points) et Saint-Trond (39 points). Toutefois, il faudrait au moins deux défaites de chacune des trois équipes citées plus haut, et un parcours parfait de l’un de ces deux clubs pour continuer à rêver de Playoffs 2. Il y a donc fort à parier que leur saison prendra bel et bien fin le 23 avril…

Le classement des équipes en lutte pour les Playoffs 2 :

8. Anderlecht, 45 points (13 victoires, différence de +7)

9. Charleroi, 44 points (13 victoires, différence de -1)*

10. Cercle, 44 points (11 victoires, différence de +2)

11. OHL, 39 points (10 victoires, différence de 0)

12. Saint-Trond, 39 points (10 victoires, différence de -5)

*Avec un match de retard, dans l’attente de la décision du CBAS concernant le match arrêté entre Charleroi et Malines.

Relégation : Seraing presque condamné, Eupen en danger

Enfin, dans les bas-fonds du classement de Jupiler Pro League, la messe semble dite pour le RFC Seraing. Avec 19 points, les Métallos, qui se déplacent au Club de Bruges ce vendredi, doivent espérer un miracle pour continuer à y croire. Pour cela, ils doivent gagner leurs trois derniers matches, et espérer qu’Eupen, premier non relégué avec 27 points, n’engrange pas la moindre unité d’ici la fin du championnat. Une mission qui découragerait même Tom Cruise, donc.

Juste devant les Sérésiens, figurent deux équipes en grand danger, puisque, cette saison, trois clubs descendront directement en D1B : Ostende, avec 24 points, et Zulte Waregem, qui compte 24 points également mais une victoire de moins (5 contre 6 pour les Côtiers). Seule issue de secours pour ces deux clubs : au moins deux faux pas d’Eupen, qui comptabilise 27 points et sept victoires, ainsi qu’une meilleure différence de buts (-24 pour Eupen, -31 pour Ostende et -30 pour Zulte). Notons qu’un duel décisif pour le maintien se tiendra lors de la prochaine journée, avec le déplacement de Zulte à Eupen. Mathématiquement, Courtrai n’est pas non plus assuré de son maintien. Mais, avec 30 points au compteur, les Courtraisiens ont tout de même une belle marge d’erreur dans cette lutte à distance.

Le classement des équipes en lutte pour le maintien :

14. Courtrai, 30 points (8 victoires, différence de -21)

15. Eupen, 27 points (7 victoires, différence de -24)

16. Ostende, 24 points (6 victoires, différence de -31)

17. Zulte, 24 points (5 victoires, différence de -30)