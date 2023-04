Licencié pour faute grave, Pierre Claerbout, directeur de Toit&Moi, à Mons, ira au tribunal: «On va contre-attaquer dans tous les sens», annonce son avocat

Nous vous l’apprenions, le conseil d’administration de Toit&Moi a décidé de licencier son directeur, Pierre Claerbout, pour faute grave. SMS inappropriés envoyés dans la nuit, gestes indécents… Il est accusé de harcèlement et de harcèlement sexuel.

Réuni ce vendredi matin, le conseil a finalement fait son choix. À l’issue d’une réunion qui a duré plusieurs heures, un vote à bulletin secret s’est déroulé. « Le conseil d’administration a décidé de se séparer de Monsieur Claerbout », annonce Marc Darville, président de Toit&Moi.

Du côté du directeur évincé, la pilule a du mal à passer. « On est choqués, mais on va se défendre », réagit Olivier Rijckaert, avocat de Pierre Claerbout. « On n’a eu aucune surprise. Même si le vote a eu lieu aujourd’hui, le conseil d’administration a fait son choix depuis des mois. L’audition était complètement factice, la messe était déjà dite. »

Pierre Claerbout compte porter plainte. - Archive E.G.

Lire aussi Gestes déplacés, harcèlement… Le directeur de l’immobilière sociale Toit&Moi est accusé de faute grave à Mons: un conseil d’administration convoqué d’urgence

Un dossier vide

L’avocat reproche notamment le manque de précision sur les faits attribués à son client. « On s’attendait à avoir des éléments beaucoup plus concrets. Dans ce genre d’affaires, les gens n’osent pas parler car la personne est toujours là. Mais ça fait deux semaines que Monsieur Claerbout est en congé maladie. On pensait qu’un audit interne serait fait. Mais on n’a toujours aucun élément. » Quant aux plaintes à l’encontre de Pierre Claerbout, « elles viennent de deux personnes qui ont été licenciées. Il n’y a pas de témoignage écrit qui atteste de ce que Monsieur Claerbout aurait fait. Le dossier est vide. C’est un scandale. »

Lire aussi Gestes déplacés, harcèlement…: convoqué pour faute grave, Pierre Claerbout, directeur de Toit&Moi à Mons, sort du silence via son avocat

L’affaire se dirige vers le tribunal

Olivier Rijckaert compte bien tout mettre en œuvre pour défendre son client. « On va contre-attaquer dans tous les sens. » Il compte bien se tourner vers la justice. « On va évidemment saisir le tribunal du travail pour le motif grave. Lorsque le conseil d’administration apprend les faits, il a trois jours pour licencier la personne, là ça fait trois mois. »

Pour lui, un licenciement doit se faire dans les règles. « On peut concevoir qu’un travailleur ne convient plus, mais il y a des règles de licenciement. Si on veut s’en séparer, on paye ses indemnités. Le motif grave, c’est la façon la plus humiliante et pénalisante de le licencier. On doit réserver cette mesure pour des faits prouvés. On ne l’utilise pas pour éviter l’indemnité de licenciement. »

Toit&Moi a licencié son directeur pour faute grave. - L.V.

« Nous porterons plainte pour diffamation et dénonciations calomnieuses », ajoute l’avocat. « Le dossier ne repose sur rien alors qu’il porte préjudice auprès de Monsieur Claerbout. » Pierre Claerbout et son avocat lanceront donc également une procédure au niveau pénal.