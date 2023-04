Le festival cocq en stock revient au théâtre Jardin Passion à Namur: des jeunes créations seront proposées chaque soir

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le théâtre Jardin Passion se trouve rue Marie-Henriette, derrière la gare de Namur. On y découvre des spectacles dans une ambiance atypique. Ces dernières années, les spectacles proposés sont de plus en plus nombreux. « Ces trois dernières saisons, on a fait le maximum pour avoir une programmation importante car il y a une demande importante du public », commence Anne-Catherine Moniotte, chargée de communication pour le théâtre.