Un coup de pouce de la cellule Manger Demain à 27 épiceries de produits locaux et fermes namuroises

Dans le cadre du fonds Ukraine et dans le contexte des perturbations des systèmes alimentaires liées à la situation en Ukraine, le gouvernement wallon, via la cellule Manger Demain, a souhaité améliorer l’accès à une alimentation bio, vrac et de circuit-court. Début février, un appel à participation pour soutenir le secteur a été lancé.