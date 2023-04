L’ancien hôtel de Ville bientôt accessible aux Mouscronnois: «C’est un de nos fleurons, un magnifique patrimoine»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Alors que tous les services ont déménagé vers le Centre Administratif mouscronnois (CAM) il y a quelques années, des travaux de rénovation de l’édifice ont débuté il y a près d’un an et demi. L’ancienne extension avait, quant à elle, été démolie quelques années plus tôt.

de videos

A l’intérieur, le bâtiment a bien changé. - ES

Ce vendredi, nous avons poussé les portes de l’hôtel de Ville pour découvrir l’édifice rénové et restauré, auquel a été ajoutée une nouvelle extension. Celle-ci permet l’accès aux personnes à mobilité réduite, l’installation de sanitaire et héberge une cabine à haute tension. « C’est un de nos fleurons, un magnifique patrimoine. À Mouscron, nous n’avons pas beaucoup de patrimoine, donc nous devons le conserver », relève Brigitte Aubert, bourgmestre.