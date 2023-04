The Barn débarque à Auderghem: «Ce qui est une tâche ménagère comme les courses devient quelque chose de chouette»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dans le bas de la chaussée de Wavre à Auderghem, au numéro 1620 plus précisément, une nouvelle enseigne s’est installée le 18 mars. Six ans après avoir ouvert le premier magasin à Etterbeek, The Barn débarque dans la commune du Sud.

« Beaucoup d’Auderghemois venaient à Etterbeek. Il y avait une forte demande pour qu’on se développe dans la commune », explique Tom Hanot, projet leader chez Barn et ancien directeur du marché couvert etterbeekois.