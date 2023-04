Mike Trésor: «Genk sera ma seule étape belge avant l’étranger»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Mike Trésor (23 ans), c’est le meilleur passeur et le joueur le plus décisif du championnat. Avec 8 buts et 18 assists au compteur, il est aussi devenu l’un des leaders d’une équipe de Genk qui mène le bal depuis la 12e journée mais pourrait voir revenir l’Union à sa hauteur, en cas de défaite dimanche au Standard. Un adversaire que le médian bruxellois connaît bien : c’est à Sclessin qu’il avait disputé son premier match avec Genk, le 23 juillet 2021 (1-1), après trois ans passés aux Pays-Bas, à Nimègue et à Willem II.

de videos

Avez-vous le sentiment d’être le porte-bonheur de Genk ?

Le porte-bonheur ? Non. Si Genk est depuis de longs mois en tête du championnat, ce n’est pas à mes performances, mais à celles d’une équipe qui aligne beaucoup de joueurs capables de faire la différence. Tout le monde apporte sa pierre à l’édifice. Munoz en est déjà à 7 buts, ce qui pour un back est énorme, et Heynen à 10. Et il n’y a pas que les buts qui comptent. Vandevoordt réalise également de très bonnes prestations et répond présent dans les moments où on en a besoin, lors de matches plus compliqués.