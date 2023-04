Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Une nouvelle épicerie et herboristerie coopérative, c’est le projet que nourrissent ensemble depuis un an déjà une dizaine d’Enghiennois convaincus. Une aventure partie d’un constat simple : le magasin « Autrement » devient trop petit pour son succès.

« Je travaille vraiment comme une épicerie d’il y a 50 ans, » explique le tenancier depuis 32 ans, Benoît Bruyndonckx. « On a adapté une maison de maître. J’habite là, les livraisons se font à la main… ça a une âme, c’est très sympa pour nos clients, mais ce n’est pas du tout pratique pour les travailleurs. On manque cruellement de place et je sais que si je prends ma pension ou si j’ai un pépin de santé, personne ne voudra reprendre. »