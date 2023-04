Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

«Cette usine en Belgique, c’est un rêve qui devient réalité. Il y a plusieurs giga-usines annoncées en Europe, mais c’est la première dans le pays,» nous expliquait en novembre dernier Noshin Omar, le CEO d’ABEE et ancien chercheur à la VUB.

La firme belge veut produire plus de 100 000 batteries lithium-ion pour le marché de l’automobile, des applications renouvelables comme le stockage d’énergie solaire ou éolienne et la stabilisation du réseau électrique. Au début, la capacité de l’usine sera de 3 GWh par an et d’ici 2030, elle devrait être revue à la hausse pour atteindre les 10 GWh par an…

Un projet qui semble en accord avec l’ambition de la Wallonie, puisque le ministère de l’économie vient d’annoncer que 50 millions d’euros serviront pour attirer des projets industriels dans le secteur du stockage d’énergie.