Le parquet de Mons va recruter un porte-parole pour communiquer avec le public

L’objectif est de renforcer la transparence, la rapidité et la clarté des communications du parquet.

Cet appel à candidature vise à doter d’un nouveau visage 13 des 14 parquets de Belgique, à savoir ceux du Brabant Wallon, de Bruxelles, de Charleroi, de Mons, de Liège, de Namur et de Luxembourg coté francophone et d’Anvers, de Hal-Vilvorde, de Louvain, du Limbourg et de Flandre orientale et occidentale coté flamand. Un poste sera également à pourvoir auprès du service d’appui du ministère public. Seul le parquet d’Eupen ne recrutera pas, en raison de sa taille restreinte.