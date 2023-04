Après la déception du Tour des Flandres, Wout van Aert a une revanche à prendre à Paris-Roubaix

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La constellation a perdu un de ses astres les plus brillants, Tadej Pogacar s’estimant trop chétif pour se mesurer au pavé disjoint et malicieux de l’Enfer du Nord, ce dimanche. Du coup, dans la confrérie des favoris qui enquillent tellement d’étoiles qu’ils en deviennent aveuglants, les fantastiques ne sont que deux à s’attaquer aux vingt-neuf secteurs d’une pierre qui secoue les corps et n’éprouve aucun d’état d’âme à envoyer valdinguer les ambitions.