Nos coups de cœur du week-end: brocante de Pâques, cavalcade, apéro…

Chaque Lundi de Pâques depuis maintenant plus de 38 ans – excepté en 2020 et 2021, Covid oblige – la Ville de Verviers organise la Grande Brocante.

Elle accueillera brocanteurs professionnels et amateurs sur un parcours réduit suite aux travaux et aux inondations : 986 places seront disponibles au lieu de 1.286.

« Le parcours reprendra globalement le même itinéraire que précédemment, à l’exception d’environ 300 emplacements situés place Saint-Remacle, rue Crapaurue et rue Laoureux (qui seront toujours en travaux et/ou occupés par des conteneurs, douches etc.) », annonce la Ville de Verviers.

La brocante de Verviers. - H.P.L.

Simples particuliers qui veulent « se débarrasser » de certains objets ou brocanteurs professionnels devront arriver entre 5 et 7 heures du matin et ne pourront partir qu’à partir de 18 heures.

Comme chaque année, des milliers de curieux sont attendus en ville.

2 La cavalcade de Herve et ses chevaux… malgré l’épidémie

Depuis ce jeudi soir, les festivités de la cavalcade ont commencé dans la capitale du Plateau. Après le Caval’Rire et le concert des Gauff’, place ce samedi à un spectacle de magie pour enfants à 11 heures, puis à une chasse aux œufs. Le soir, ce sera le Caval’Quizz à 19 h 30 et un bal populaire à 23 h 30.

La cavalcade de Herve. - F.H.

Dimanche, au tour du marché des confréries le matin, au concours du Herve King l’après-midi suivi du concert de The Detain, toujours l’après-midi. Le soir, c’est la « soirée hervienne ».

Mais le clou du spectacle, c’est lundi avec le grand cortège de la 145e Cavalcade, qui démarrera à 14 h 30 de la place Albert. Avec tout de même une majorité de chars tirés par des chevaux, malgré l’épidémie de rhinopneumonie qui sévit.

3 Un nouveau lieu pour la kermesse de Verviers

La kermesse de Verviers est de retour, sur un nouvel emplacement et avec plusieurs nouveautés.

La fête foraine à Verviers. - Pexels/picjumbo.com

C’est sur l’ancien site Belgacom, en face de la Grand-Poste, que les forains accueilleront leurs clients dès ce samedi 8 avril et jusqu’au 23 avril. Un site plus grand, qui permettra d’accueillir davantage d’attractions, près de 30, contre 18 l’an dernier. Avec aussi les autos-scooters, le Calypso, le tapis volant, etc.

L’ouverture officielle de la Foire de Verviers aura lieu à 15 heures ce samedi avec une fanfare. Et le DJ Antoine Simar animera de 19 à 22 heures.

4 Le premier Spapéro à la gare de Spa

Un grand apéro populaire aura lieu ce samedi dès 17 heures en face de la gare de Spa, organisé par Dionyse en collaboration avec le casino de Spa et la radio 4910.

La gare de Spa. - GSV

Un chapiteau géant entièrement décoré accueillera des châteaux gonflables, des concerts gratuits et proposera de nombreux produits régionaux à déguster : Bobeline, B-Vodka, Brasserie Elfique, Sparsa, P2PGin, Vins et élixirs de Franchimont…

Pour les concerts, à 18 heures, Alain Martin se produira, suivi à 20 heures d’Osmar Cruz et à 22 heures de DJ Ignite.

De 17 heures à minuit. Entrée gratuite.

5 15.000 œufs à dénicher à Dison

Pâques oblige, les organisations de chasses aux œufs sont nombreuses ce week-end. À Aubel, Malmedy, Verviers, Stavelot…

Parmi celles-ci, on pointe la chasse aux œufs organisée à Andrimont, sur la commune de Dison.

La Commission d’animation du quartier d’Ottomont l’organise ce dimanche 9 avril dans le parc communal du château d’Ottomont.