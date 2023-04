Arnaud De Lie découvre Paris-Roubaix: «Je ne dois pas avoir peur!»

Je savais déjà qu’ils secouaient donc, les reconnaissances, elles sont aussi utiles pour tout ce qu’il y a entre les secteurs. Les trous, les virages, le placement qu’ils imposent. Il y a beaucoup de détails qui ne sont pas visibles à la télévision et, sur cette course, ce sont de petites choses qui font que vous êtes devant ou pas. Quand vous êtes dans les dix premiers pour entrer dans le secteur, vous pouvez choisir où mettre les roues. Or, Paris-Roubaix, c’est vraiment placer ses roues au bon endroit.

En fait, j’aime bien les deux. Mon talent au niveau du pilotage m’avantage quand c’est boueux mais la météo annonce sec ce dimanche. Cela dit, je ne sais pas si ça aura le temps de sécher car il y a déjà la course des dames ce samedi. Certaines portions risquent donc d’être encore humides. Qu’importe, les deux me conviennent assez bien.

Avec quelle ambition allez-vous découvrir Paris-Roubaix ? Sonny Colbrelli l’a remporté, il y a deux ans, alors que l’Italien s’y alignait pour la première fois mais rares sont ceux qui réalisent pareille performance.

Je pense que Roubaix qui se gagne avec l’expérience. Comme vous le dites, c’est très rare d’arriver et le gagner directement, dès le premier coup. Il y a tellement de détails qui rentrent en jeu, la chance, la connaissance du parcours. Sur une Flandrienne, c’est déjà primordial mais ici, vous ne passez qu’une fois par an donc, il faut connaître tout par cœur. Donc, moi, j’y vais avec l’ambition de faire un bon résultat. Je serai content quand j’aurai tout donné. Ce n’est pas vraiment une place que je vise mais plutôt, sur le vélodrome, que je sois content de ma prestation.

L’échappée matinale, c’est une option pour vous ?

J’ai senti, lors des reconnaissances, qu’on avait un peu le même vent que l’année passée et Ineos en avait profité pour provoquer des bordures. Il faudra rester vigilent mais c’est sûr, cette course se gagne avec un coup d’avance. Il y a beaucoup d’exemples dans l’histoire récente. Si un gros groupe sort, il faudra que je sois avec. Je ne dois pas avoir peur.

Qui est, selon vous, le grand favori ?

Mathieu van der Poel. Il dit peut-être que ce n’est pas la course qui lui convient le plus mais il a un pilotage que personne d’autre n’a dans le peloton. Il est tombé sur plus fort au Tour des Flandres (NDLR : 2e battu par Tadej Pogacar, pour rappel) mais je suis certain qu’il a envie d’accrocher un troisième Monument différent. C’est mon grand favori.

Il y a d’autres coureurs que vous avez pointé ? Des roues à tenir ?

(Sans hésitation). Yves Lampaert et Matej Mohoric. Le Slovène, l’année dernière, a fait un véritable numéro (NDLR : il est sorti à 110 km de l’arrivée, termine 5e malgré une crevaison). Et le Belge, c’est une course qui lui convient toujours bien. Ces roues-là, il faudra les tenir à l’œil.

Avec quel sentiment débarquerez-vous dimanche, au départ à Compiègne ?

Je serai très excité de disputer le deuxième Monument de ma carrière. J’aime le côté guerrier de cette course, le fait que ce n’est jamais perdu. Je pense qu’il y aura un peu d’appréhension au premier secteur car je sais qu’ils vont frotter comme des fous pour se positionner. Il faudra donc être directement dedans et sortir une course la plus juste possible, en espérant éviter au maximum la malchance. C’est souvent celui qui en a eu le moins et qui était dans une journée formidable qui soulève le pavé à la fin.

Pas de malchance et, aussi, une solide dose de sang-froid ?