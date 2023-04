Le nouveau raté énorme de Romelu Lukaku: seul dans le petit rectangle, le Diable place sa tête... sur la transversale (vidéo)

Romelu Lukaku aurait-il perdu son sens du but ? Quand on voit son nouveau gros raté réalisé face à la Salernitana ce vendredi, on serait en droit de se poser la question... Alors que l’Inter menait 0-1, grâce à un assist de l’ancien du Sporting d’Anderlecht pour Robin Gosens, le Diable rouge a eu une occasion en or de faire le break et de mettre ses couleurs à l’abri. Isolé dans le petit rectangle, le meilleur buteur de l’histoire de notre sélection nationale a opté pour une tête plongeante pour tromper Memo Ochoa, le portier de la Salernitana. Sauf que le Belge a envoyé le cuir... directement sur la barre transversale ! Ce qui, soyons honnêtes, semblait encore plus dur à réaliser que de pousser le ballon au fond...

Un raté à peine croyable de la part de Romelu Lukaku, qui a eu de graves conséquences pour les Intéristes. En effet, en toute fin de match, Antonio Candreva a inscrit un superbe pion, qui a privé les Nerazzurri de deux points particulièrement important dans la course au podium. Et qui a certainement donné encore plus de regrets à notre compatriote...