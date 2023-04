Frédéric Daerden aimerait «des repas chauds gratuits pour tous les enfants» à l’école: «Une bonne chose si ça se concrétise»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Frédéric Daerden, même si le point a été mis en délibéré au gouvernement de jeudi, votre intention est d’offrir des repas chauds gratuits aux enfants des maternelles et des six années du primaire ?

L’objectif est, d’une part, de relancer un appel à projets pour l’année scolaire 2023-2024, ces projets pilotes initiés à l’époque par Isabelle Simonis et qui ont été renforcés depuis, puisqu’on est passé des 5 millions du début à 21,4 millions (une couverture de 3,70 € par repas, NdlR), soit quatre fois plus. Ce qui était d’abord un projet pour les maternelles, puis qui est monté en 1re et 2e primaires, va gagner toutes les années du primaire. Cela concerne toujours les écoles qui ont un indice socio-économique de 1 à 5, soit celles qui accueillent les publics les plus défavorisés (encadrement différencié). D’autre part, c’est clair que la volonté, c’est d’avoir des crédits qui assurent la pérennité du projet.