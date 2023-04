«On n'a jamais vu une femme de couleur présenter le JT de TF1»: avec sa série sur Netflix, Nawell Madani s’en prend à la première chaîne d’Europe

J’ai dit que je voulais raconter l'histoire de femmes prêtes à commettre le pire pour sauver leur famille. Je voulais mettre la sororité au cœur du récit, et les minorités en lumière. J’ai aussi promis un mélange de genres, pas juste de l'humour. C’est un thriller avec de la tension, mais en même temps des moments d'émotion et de rire.

J'ai essayé de rencontrer des gens qui ne m'ont pas reçue. Une série, Nawell Madani ? Non. Par contre, on veut bien acheter son spectacle. Alors, merci aux plateformes. Rien que cette année, il y a eu « Miskina », « Oussekine »… c'est incroyable ! On a aussi eu « En place », où Jean-Pascal Zadi joue un président black. Ça y est, là, on y arrive ! Et ça touche tout le monde, hein ! Tout le monde rit et passe du bon temps. Ce n'est pas parce qu'on voit des Noirs, des Chinois et des Arabes à la télé que ça concerne moins le public. Ce mélange de casting, ça cartonne. Et pour le moment, ce n’est permis que sur les plateformes.

En tant qu’humoriste, pourquoi proposer un thriller plutôt qu'une comédie ?

Je voulais sortir de ma zone de confort et prouver que je pouvais faire autre chose. Et pour donner de la place à des femmes fortes, courageuses et déterminées qui, à un moment donné, deviennent les hommes de la famille, il fallait les mettre face à de gros obstacles.

Vous en êtes la scénariste, réalisatrice, productrice, showrunneuse et actrice. C'était important pour vous d'être présente à chaque étape de « Jusqu’ici tout va bien » ?

À la base, je voulais juste écrire mon idée. Puis, on m’a demandé de participer au scénario, puis de donner le ton et réaliser le premier épisode. Après, je ne devais pas avoir le rôle principal mais un rôle secondaire, un peu comme Franck Gastambide dans « Validés », mais au fur et à mesure des échanges... Netflix attendait autre chose. J'ai dû reprendre la main, puis Farah a pris de plus en plus de place. Et puis, tout doucement, j'étais partout.

Comment avez-vous fait pour supporter toutes ces casquettes ?

J'ai réalisé très jeune qu'on pouvait tout faire dans la vie, tant qu'on y croit et qu'on y va vraiment. Les limites, c'est nous qui nous les imposons. J’ai aussi la chance d’être très bien entourée, notamment de femmes qui s’occupent de tout et me donnent envie de faire encore plus bouger les choses. Chacune à notre niveau, on est toutes en train de raconter l’histoire et de la changer. Et ce n'est pas parce qu'on vient de Belgique qu'on est moins bons que les Français ! On a un potentiel monstre. Il faut juste partir où il y a le plus de vitrine médiatique. Mais il ne faut pas oublier d’où on vient. Donc, il faut partir pour mieux revenir.

Pourquoi avoir installé l’action de « Jusqu’ici tout va bien » à Paris, alors ?

Parce que le récit parle d'une jeune fille qui travaille pour une chaîne d'informations en continu, qui n’aspire qu’à présenter le JT de TF1, mais qui subit de plein fouet la discrimination, le sexisme et le racisme. J’incarne donc une femme issue de banlieue qui rêve de devenir la Claire Chazal rebeu.

Un rêve que vous caressiez étant petite ?

Non, mais c'est quand même des gens qui font partie de notre famille. Ils trônent dans le salon, et un jour je me suis dit… tiens, on n'a jamais vu une femme de couleur présenter le JT de TF1 ? C'était, je trouve, un levier de fiction important.

Dans la série, votre personnage balance qu’en France, « Ils ne sont pas prêts à laisser une arabe présenter le JT », mais il y a pourtant bien des présentateurs d’origine maghrébine…

Moi je parle de TF1, une chaîne privée qui a le journal télévisé le plus regardé. C’est la première chaîne d’Europe, et ils n’ont jamais eu de présentatrice issue de minorités. Ça signifie beaucoup…

Vous dites aussi : « on traite l'info à coup de fake news. On n'est pas là pour informer, on est là pour faire peur, on divise, on nourrit la haine ». C'est un vrai coup de gueule, ça ?

Oui. Il faut savoir que l’image médiatique qu’on renvoit de la banlieue peut faire beaucoup de mal. Avec cette réplique, j'interroge surtout la responsabilité journalistique. On préfère parler de la voiture qui brûle plutôt que d'un jeune entrepreneur qui réussit. On est dans la course au spectaculaire, et souvent, ce sont plus des rumeurs qui circulent que de la vraie information.

Le titre, « Jusqu’ici tout va bien », fait référence à « La Haine », qui est un peu un film anti-flics. Votre série, elle est anti-médias ?

Je n’avais pas vraiment de volonté politique. C'est un polar, je me suis amusée avec des leviers de fiction. J’en ai profité pour faire passer certains messages pour pousser à la réfléxion, c’est tout. J’ai juste voulu de mettre des femmes issues de minorités au-devant de la scène. Je mets vraiment au cœur du récit la sororité, la famille. Il n'y a pas de anti, parce qu'il y a des mauvais partout : dans les quartiers, chez la police, dans les médias. Je n'ai pas voulu pénalisé ou pointé du doigt qui que ce soit.

Dans la série, vous dites aussi : « j’en peux plus de ces gamines qui filment tout et n'importe quoi », encore une pique ?

Oui, mais ça c’est le comique d'observation ! (Rires.) C'est comme en stand up, Quand je vois ces jeunes filles de téléréalité qui se voient épouser des joueurs de foot, forcément, ça nourrit mon récit.

Depuis que vous êtes maman d’une petite fille née en septembre 2021, qu’espérez-vous pour l’avenir des jeunes ?

J’espère qu'ils vont continuer à vivre vraiment, et pas seulement digitalement. L’autre jour, je regardais une bande de filles de 14, 15 ans. Elles étaient toutes sortes sur leur téléphone, elles ne se parlaient pas. Quand elles se filmaient, elles riaient aux éclats, mais dès qu'elles coupaient… leurs visages se fermaient. Cette mise en scène constante est hallucinante ! Elles ne vivaient pas l'instant présent, elles étaient comédiennes de leur propre vie, elles interprétaient un personnage. Ça m'a horrifiée. C’est pour ça que ma fille n’a pas le droit de prendre le téléphone, et qu’il n'y a pas de télé à la maison.

Votre fille est née en septembre 2021, elle est encore jeune…

Certes, mais je vois beaucoup d’enfants regarder des dessins animés sur le téléphone. Très jeunes, ils sont obnubilés. On les voit bouche bée devant l'écran. Les parents, par manque de temps ou sous pression, donnent vite un iPad ou les laissent devant la télé. Mais j'ai lu énormément d'études qui disent qu'avant six ans, c'est très mauvais pour l'évolution du cerveau. Du coup, j'ai enlevé tous les écrans à la maison, et j’essaie de faire en sorte qu’elle ne me voit pas trop sur mon téléphone. C'est très dur, parce que les enfants reproduisent. Aujourd’hui, j'essaye d'analyser la société, d'apprendre, et pas seulement envoyer des messages pour ne pas les appliquer.

« J’ouvre des portes pour ma fille »

La maternité est arrivée en même temps que ce projet de série. A-t-elle changé votre façon de travailler ?

La maternité m'a changée, oui. Avant, j'étais dans une sorte de compétition avec moi-même. Il fallait que j'y arrive coûte que coûte, que je défonce tout. Aujourd'hui, je vis mes projets plus de manière plus saine. Je le fais parce que j'aime ça, et ce n'est pas grave si ça ne marche pas comme c'était prévu. J’ouvre aussi des portes pour ma fille. J'espère qu'elle aura moins de difficultés à monter ses projets, que ce soit dans mon milieu ou dans un autre. Qu’elle ne sera pas confrontée au racisme, sexisme et toutes autres formes de discrimination que j'ai pu subir.

Maintenant que vous avez fait vos preuves, qu'est-ce qui vous importe le plus en tant qu’artiste ?

D’abord, on doit toujours faire nos preuves. Pour le reste, je suis constamment à vouloir faire bouger les lignes. C'est la première fois que Netflix, en France, avait une femme avec autant de casquettes. Ça n’a pas été facile de tout mener de front, d’autant que j’avais donc un bébé à la maison. Je culpabilisais de l'abandonner, j’étais en manque de sommeil, j’ai voulu lâcher plein de fois. L’exigence que je m’imposais, celle de mon équipe, de mon mari qui me donnait la réplique… c’était beaucoup de pression. Aujourd’hui, je peux dire que c’est le projet le plus lourd de ma vie. Mais j’y suis arrivée, même avoir les armes ! Je suis complètement autodidacte, je n'ai pas fait des études de cinéma, j'ai appris sur le tas. Je suis la preuve qu’on peut continuer à entreprendre et à être maman. On n'est pas forcément obligé de choisir. J'ai envie de dire aux jeunes : croyez en vos rêves, tout est possible.

Vous avez aussi ouvert un club de stand up et une école d’acting à Bruxelles !

Je suis Belge, ma famille est belge, ma fille est belge aussi. Avec ce club, j'ai envie de dire que je n'ai pas oublié d’où je viens. J'ai encore tout à faire ici, parce que nul n'est prophète en son pays. Je suis juste partie chercher la lumière, et j'essaie de la faire rayonner un peu ici.

