Une opération «grand nettoyage» organisée à Amay le 22 avril: on cherche des volontaires!

Dans le cadre de sa « Journée nature, embellissement de l’environnement et conservation de la biodiversité », la Ville d’Amay cherche à mobiliser les citoyens afin de préserver le cadre de vie amaytois. L’objectif ? Participer à une grande opération de nettoyage de la commune pour redonner aux différentes zones prises pour « décharge publique » un aspect plus naturel.

Pour ce faire, Amay est à la recherche de bénévoles ! Le rendez-vous est donné le samedi 22 avril à 8h30 au service Environnement (rue de l’Industrie 67) afin d’organiser les équipes de volontaires, le travail sur le terrain et la distribution de gants et chasubles. Un verre de l’amitié et un pain saucisse sont offerts pour clôturer l’opération (12h30-13h).