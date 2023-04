Footballeurs et bolides : l’exemple d’Open football club

Un terrible drame a donc été évité de justesse à Flémalle la semaine passée où le bolide du jeune footballeur verviétois d’OHL, Sofian Kiyine, a littéralement décollé et défoncé le hall des sports. Par miracle, il n’y avait personne dans la salle à ce moment-là. La proposition de l’Institut de sécurité routière, Vias, est pleine de bon sens : collaborer avec les clubs de foot pour former leurs jeunes footballeurs-conducteurs. On ne compte plus les accidents de ces jeunes qui, très tôt, ont la possibilité de se retrouver au volant de bolides qu’ils ne maîtrisent pas toujours. Les plus grandes stars comme Benzema, Neymar ou Beckham ont eu des accidents heureusement sans conséquence mais qui ont défrayé les chroniques des faits divers. Ce fut évidemment le cas en Belgique aussi. En Angleterre, certains grands clubs organisent des formations à la conduite, sur la base même d’un entraînement de foot avec maîtrise des émotions. En France, c’est « Open football club », « fondaction » du foot, qui sensibilise au travers d’ateliers de sécurité routière. Une belle association dont l’objectif est de promouvoir une vision citoyenne du foot. Nous avons encore tous en mémoire les funestes sorties de route qui ont coûté la vie à François Sterchele en 2008 en Belgique et à Junior Malanda en 2015 du côté de Wolfsbourg. On voudrait croire à « plus jamais cela ! » Et… cela sans compter les éventuelles victimes innocentes.