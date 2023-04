Les jeunes sortent plus, boivent plus et sont plus anxieux: le dangereux cocktail post-Covid, «souvent, c’est une manière de diminuer leur mal-être»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Privés de sorties pendant le Covid, les jeunes se rattrapent. Que ce soit dans les boîtes de nuit, les bars, à domicile ou dans les parcs, les fêtes sont plus nombreuses, selon une étude de l’observatoire socio-épidémiologique alcool-drogues en Wallonie et à Bruxelles, Eurotox. Ce qui amène aussi à de plus grandes consommations de drogues et d’alcool…

Alors qu’avant la crise, un jeune sur dix âgé de 15 à 30 ans ne sortait jamais dans des lieux festifs ouverts au public, ils ne sont plus qu’un sur 20. La tendance est légèrement moins marquée pour les fêtes en milieux privés (on passe de 10,5 % à 8,4 %).