Zeno Debast veut emmener Anderlecht en Playoffs 2: «Ce serait un drame de devoir réserver nos vacances dans trois semaines» (vidéos)

Il n’y a pas si longtemps, Zeno Debast écarquillait les yeux en voyant débarquer à Saint-Guidon les stars du Paris Saint-Germain, de Manchester United ou de Tottenham. Il était alors ramasseur de balles lors des grandes soirées européennes. Désormais, le numéro dix reconverti en défenseur central est acteur sur la scène continentale et en championnat. Et c’est lui qui fait rêver les jeunes quand il débarque à un stage dans les installations du Verbroedering Beersel-Drogenbos à quelques kilomètres de Halle où il a grandi. Il était facile de voir la joie dans les yeux des footballeurs en herbe en voyant Debast débarquer chez eux pour une remise de trophées et quelques touches de balle sur un terrain foulé jadis par un certain Alexis Saelemaekers, dont une photo avec le maillot de l’AC Milan trône fièrement sur un mur de la buvette. Après avoir donné de son temps pour des autographes et une séance photos avec les jeunes et les moins jeunes, Zeno Debast s’est installé pour évoquer la fin de saison. Rencontre avec un gamin de 19 ans qui n’a pas pris la grosse tête alors qu’il s’est installé dans le onze du RSCA et qu’il a vécu, de l’intérieur, la Coupe du monde au Qatar.