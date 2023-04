Un obus découvert ce vendredi soir à Jemelle

Un obus a été découvert rue du Vélodrome à Jemelle ce vendredi vers 17h15. D’après les informations de la zone de secours Dinaphi, les pompiers ont été dépêchés sur place avec une autopompe. La police Lesse et L’homme est également intervenue pour baliser le secteur. Une équipe du SEDEE (Service d’Enlèvement et de Destruction d’Engins Explosifs) était attendue sur place pour évacuer l’obus. On ignore comment l’engin explosif a été découvert.