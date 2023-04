Patrick Lefevere se confie: «Paris-Roubaix, c’est un monument inclassable...» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Patrick Lefevere, finalement, « Monsieur Paris-Roubaix », c’est vous et pas Roger De Vlaeminck ou Tom Boonen ?

J’ai participé deux fois à cette course, ce fut une catastrophe, j’en conserve de très mauvais souvenirs, j’étais nul. Comme manager, j’ai eu la chance et les moyens de construire une équipe adaptée aux besoins spécifiques de cette course mais le manager ne gagne pas, c’est le coureur. À une certaine époque, j’avais les meilleurs pour cette épreuve. Et le savoir-faire du staff technique était aussi capital. Il l’est toujours d’ailleurs. Je me souviens d’une rencontre avec le président Sarkozy. Dès qu’il m’a aperçu, il m’a dit : « Ah mais c’est vous le sorcier de Paris-Roubaix ! » Cela m’a touché, je ne le cache pas, j’étais assez fier.

Mais comment gagne-t-on 14 fois, sans parler des triplés ?

Museeuw, Peeters, Ballerini, Tafi, Boonen avaient tous un gabarit athlétique impressionnant. Des mecs qui pesaient entre 75 et 80 kilos. Sur les pavés, c’est primordial. Le matériel, bien sûr, est important. Nous avons été les premiers à utiliser un prototype Colnago, à l’époque, avec la fourche bombée. Avant, nous avions expérimenté le vélo… pour dames Bianchi mais je m’en suis voulu. Cette année-là (1994, victoire de Tchmil), nous avions négligé qu’il y avait 200 bornes sur l’asphalte où le vélo de Johan était handicapant ! Nous avons été les pionniers, aussi, par rapport aux renforts humains équipés de roues dans les secteurs. Aujourd’hui, toutes les équipes le font…