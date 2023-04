Le tournage du film «Maldoror», inspiré de loin par l’Affaire Dutroux,commence en mai à Charleroi, Marchienne et Bruxelles

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le film inspiré, de loin, de l’Affaire Dutroux met du temps à accoucher. Comme nous l’avions écrit, il s’appellera « Maldoror ». Il sera réalisé par Fabrice Du Welz et produit par les Liégeois de « FraKas Productions ». L’été dernier, nous avions en écrit que le tournage devait commencer à l’automne 2022. En août, pourtant, la société avait publié une annonce de casting pour « le nouveau film de Fabrice Du Welz ». On recherchait alors des figurants pour un tournage se déroulant au mois de mars 2023 dans la région de Charleroi.

Le mois de mars s’est passé et on n’a rien vu venir. Contacté fin décembre de l’année dernière, le réalisateur avait répondu que c’était trop tôt pour en parler. On sait, car il l’a déjà dit à quelques reprises, que ce film est « le projet de sa vie ».