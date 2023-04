Le chef montois Damien Di Lorenzo perfectionne son pâté en croûte et vise même le concours mondial de pâté de gibier : «J’aime les challenges»

Et cette année encore le chef prévoit du changement « Je change de recette chaque année. La première fois, mon pâté était au Colvert, la deuxième au sanglier. Cette année, je réfléchis encore mais ce sera nouveau dans tous les cas », confirme le cuisinier.

Être premier de Belgique est une chose, être champion du monde en est une autre ! Participer au concours mondial du pâté de gibier est une idée qui titille Damien depuis longtemps. « Ça fait longtemps que j’ai envie, et au-delà de vouloir gagner, je veux surtout partager. Alors, faire un concours mondial est une bonne occasion de rencontrer du monde et d’échanger », explique le chef.

Une idée qui semble prendre forme : «Ça se concrétise, on reçoit des réponses, et si les délais sont trop courts pour cette année, ça sera pour l’année prochaine, mais on va le faire », déclare Damien. En dehors de ça, l’homme est féru de concours en tout genre, il a même participé à l’émission « Comme un chef ».« J’aime les challenges » affirme-t-il.